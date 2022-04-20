Британія виділила Україні 400 мільйонів фунтів і гарантує позику Світового банку на мільярд

Велика Британія 19 квітня виділила на підтримку України ще 400 мільйонів фунтів. Окрім цього, країна допоможе нашій державі взяти позику Світового банку на мільярд доларів.

Також Британія надасть 220 мільйонів фунтів для гуманітарних потреб країнам, які приймають українських біженців. Про це заявила представниця Великої Британії при ООН Барбара Вудворд 19 квітня.

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Згадала і про звірства росіян

За словами дипломатки Британія буде гарантом позики України від Світового банку. Це дозволить без жодних труднощів одразу отримати кредит.

Також Вудворд підкреслила на цьому засіданні Радбезу ООН, що Росію притягнуть до відповідальності за воєнні злочини. Зокрема вона згадала ті звірства окупантів, які були скоєні у Бучі, Ірпені, Бородянці та Чернігові.

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