Британія заарештувала першу суперяхту в межах санкцій проти Росії
Джерело:ВВС
Вперше у британських водах заарештували російську суперяхту. Вартість судна - 38 мільйонів фунтів. Суперяхта належить одному із російських бізнесменів, який має тісні зв'язки з Путіним.
Ще 13 березня майже 59-метрову яхту Phi визначили як потенційно російську, і тільки 29 березня її все ж заарештували.
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Міністр транспорту Грант Шаппс заявив, що ця особа наразі не потрапила під санкції, але має "тісні зв'язки" з президентом Росії Володимиром Путіним.
Власність суеряхти була навмисно добре прихована, повідомили в уряді Великої Британії.
Цей крок є ітким та суворим попередженням для Путіна та його оточення,
– заявив Шаппс.
Поки що яхта нікуди не піде, а люди, які працюють на Путіна, не зможуть отримувати вигоду навколо плавання поблизу Великої Британії, додав міністр.
Чиновники Великобританії у вівторок піднялися на борт Phi в районі Кенері-Уорф на сході Лондона. Судно було в столиці на церемонії нагородження суперяхт і мало відійти о 12:00.
Копанія, на яку зареєстроване судно, знаходиться на Карибських островах, але при цьому мала мальтійські прапори, щоб приховати своє походження, повідомили в уряді.
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