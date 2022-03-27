Британія зупиняє наукову співпрацю з Росією та виділить гроші на підтримку українських науковців

Уряд Британії виділяє 3 мільйони фунтів на підтримку українських науковців.

Окрім цього, він призупиняє співпрацю з російськими університетами і компаніями, які стратегічно важливі для російської влади. Про це йдеться у заяві уряду від 27 березня, що є у розпорядженні видання.

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У заяві повідомляється, що уряд Британії прийняв рішення призупинити співпрацю, яка фінансується з держкоштів, у сфері досліджень та інновацій з російськими університетами та компаніями, які є стратегічно важливими для влади РФ.

Наша мета – запровадити заходи, які негативно вплинуть на Росію та осіб разом із організаціями, що тісно пов’язані з Кремлем. Водночас не карати окремо взятих російських науковців, які мають доброчесні наукові інтереси,

– зазначають у заяві.

Міністр науки Джордж Фрімен зазначив, що усі виплати за російськими проєктами, які фінансувалися з британських державних коштів, призупиняють.

Також Британія закликатиме до такого кроку і партнерів у міжнародних проєктах, де вона не є єдиною співпрацюючою стороною.

Ми також виділяємо пакет обсягом до 3 мільйонів фунтів для підтримки українських науковців, які перебувають під загрозою. Ми підтримуємо Україну, її демократично обрану владу та хоробрий народ у ці жахливі часи,

– зазначив Фрімен.

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