Їхню зброю використовують ЗСУ: у Британії стався вибух на заводі з виробництва боєприпасів

На заводі компанії BAE Systems стався вибух. Відомо, що він розташований у місті Гласкод, графство Монмутшир, де відбувається заповнення артилерійських снарядів вибухівкою.

Відповідну інформацію поширюють місцеві ЗМІ. Згідно з оприлюдненими даними, вибух стався у віддаленій частині об’єкта.

Дивіться також На порятунок є лічені хвилини: що відомо про ракети "Іскандер", якими Росія вдарила по Чернігову

Вибух на заводі з виробництва боєприпасів

В середу, 17 квітня, у Британії стався вибух на заводі з виробництва боєприпасів. Інцидент трапився у віддаленій частині об’єкта, де артилерійські снаряди заповнюють вибуховою речовиною.

Компанія BAE Systems, а також представники екстреної служби міста зазначили, що серед персоналу постраждалих немає. Станом на зараз розпочато спільне розслідування з пожежно-рятувальною службою Південного Уельсу щодо причин вибуху.

Ми негайно задіяли протоколи безпеки, а на місце вибуху прибули служби екстреної допомоги. Весь персонал евакуювали, а наша команда екстреного реагування продовжує спостерігати за ситуацією.

– зазначили у BAE Systems.

Як зазначають ЗМІ, вибух стався о 10:49 за місцевим часом та наразі, за повідомленнями компанії, ситуація є контрольованою. Згідно з офіційною інформацією обліку працівників, на підприємстві у Гласкод працює понад 500 людей.

"З того місця, де я був, було не так гучно, але це було схоже на землетрус. Моя машина затряслася", – розповів один зі свідків. Компанія BAE Systems повідомляла, що збільшить увосьмеро виробництво артилерійських боєприпасів, а також створить власний резерв 155-мм снарядів.

Що відомо про компанію

BAE Systems – це один з найбільших виробників зброї у світі, який має штаб-квартиру у Лондоні та спеціалізується на виробництві зброї, безпеці та аерокосмічній сфері. Наші бійці використовують зброю цієї компанії – артилерійські системи L119 та M777, а також бронетехніку CV90.

Британія опинилася у скрутному становищі

Наразі створення резерву є першочерговим завданням оборонного відомства країни, бо Велика Британія опинилася у скрутному становищі через передачу великої кількості боєприпасів Україні. Вартість додаткового замовлення становить близько 130 мільйонів фунтів.

Зазначається, що першочерговий контракт на виробництво боєприпасів міністерство оборони країни уклало у 2022 році на суму 280 мільйонів фунтів. Наразі загальна вартість контракту оцінюється в 410 мільйонів фунтів.