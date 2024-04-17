Їхню зброю використовують ЗСУ: у Британії стався вибух на заводі з виробництва боєприпасів
Джерело:WalesOnline
На заводі компанії BAE Systems стався вибух. Відомо, що він розташований у місті Гласкод, графство Монмутшир, де відбувається заповнення артилерійських снарядів вибухівкою.
Відповідну інформацію поширюють місцеві ЗМІ. Згідно з оприлюдненими даними, вибух стався у віддаленій частині об’єкта.
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Вибух на заводі з виробництва боєприпасів
В середу, 17 квітня, у Британії стався вибух на заводі з виробництва боєприпасів. Інцидент трапився у віддаленій частині об’єкта, де артилерійські снаряди заповнюють вибуховою речовиною.
Компанія BAE Systems, а також представники екстреної служби міста зазначили, що серед персоналу постраждалих немає. Станом на зараз розпочато спільне розслідування з пожежно-рятувальною службою Південного Уельсу щодо причин вибуху.
Ми негайно задіяли протоколи безпеки, а на місце вибуху прибули служби екстреної допомоги. Весь персонал евакуювали, а наша команда екстреного реагування продовжує спостерігати за ситуацією.
– зазначили у BAE Systems.
Як зазначають ЗМІ, вибух стався о 10:49 за місцевим часом та наразі, за повідомленнями компанії, ситуація є контрольованою. Згідно з офіційною інформацією обліку працівників, на підприємстві у Гласкод працює понад 500 людей.
"З того місця, де я був, було не так гучно, але це було схоже на землетрус. Моя машина затряслася", – розповів один зі свідків. Компанія BAE Systems повідомляла, що збільшить увосьмеро виробництво артилерійських боєприпасів, а також створить власний резерв 155-мм снарядів.
Що відомо про компанію
BAE Systems – це один з найбільших виробників зброї у світі, який має штаб-квартиру у Лондоні та спеціалізується на виробництві зброї, безпеці та аерокосмічній сфері. Наші бійці використовують зброю цієї компанії – артилерійські системи L119 та M777, а також бронетехніку CV90.
Британія опинилася у скрутному становищі
Наразі створення резерву є першочерговим завданням оборонного відомства країни, бо Велика Британія опинилася у скрутному становищі через передачу великої кількості боєприпасів Україні. Вартість додаткового замовлення становить близько 130 мільйонів фунтів.
Зазначається, що першочерговий контракт на виробництво боєприпасів міністерство оборони країни уклало у 2022 році на суму 280 мільйонів фунтів. Наразі загальна вартість контракту оцінюється в 410 мільйонів фунтів.