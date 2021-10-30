Британія викликала посла Франції: стосунки між країнами загострилися ще більше

Стосунки між Великою Британією та Францією продовжують бути вкрай напруженими. Причина цього – суперечка, пов'язана з доступом до британських вод після Brexit.

Через це британський уряд доручив міністру закордонних справ викликати посла Франції.

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Офіційний представник уряду Британії сказав, що шкодує про конфронтаційну лексику, яка "постійно використовувалася французьким урядом у цьому питанні". Він наголосив, що це аж ніяк не полегшує вирішення цієї ситуації.

Ми висловили серйозне занепокоєння як Франції, так і Комісії ЄС. Як наступний крок міністр закордонних справ доручив міністру Венді Мортон викликати посла Франції,

– мовиться у повідомленні британського уряду.

Крім того, 2 патрульні кораблі Королівського флоту перевели в стан "високої готовності" для подолання потенційних блокад портів французькими рибальськими суднами.

Що цьому передувало

Проблема рибальства була каменем спотикання в перемовинах ЄС і Великої Британії про торгівлю після Brexit. З одного боку, рибалки з ЄС щороку виловлюють у британських водах риби на понад 600 мільйонів фунтів стерлінгів, а з іншого, ринок ЄС – основний для збуту Лондоном свого вилову.

Влада Франції заявила, що заборонить британським рибальським судам заходити в деякі французькі порти. Щоб уникнути "блокади", Британія повинна залагодити суперечку з приводу ліцензій на рибалку. Крім того, офіційний Париж заявив, що може обмежити постачання енергії на Нормандські острови.

28 жовтня Франція заарештувала один британський траулер і оштрафувала інший на тлі загострення суперечки щодо прав на рибалку після Brexit.