Британія викликала посла Франції: стосунки між країнами загострилися ще більше
Джерело:The Guardian
Стосунки між Великою Британією та Францією продовжують бути вкрай напруженими. Причина цього – суперечка, пов'язана з доступом до британських вод після Brexit.
Через це британський уряд доручив міністру закордонних справ викликати посла Франції.
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Офіційний представник уряду Британії сказав, що шкодує про конфронтаційну лексику, яка "постійно використовувалася французьким урядом у цьому питанні". Він наголосив, що це аж ніяк не полегшує вирішення цієї ситуації.
Ми висловили серйозне занепокоєння як Франції, так і Комісії ЄС. Як наступний крок міністр закордонних справ доручив міністру Венді Мортон викликати посла Франції,
– мовиться у повідомленні британського уряду.
Крім того, 2 патрульні кораблі Королівського флоту перевели в стан "високої готовності" для подолання потенційних блокад портів французькими рибальськими суднами.
Що цьому передувало
Проблема рибальства була каменем спотикання в перемовинах ЄС і Великої Британії про торгівлю після Brexit. З одного боку, рибалки з ЄС щороку виловлюють у британських водах риби на понад 600 мільйонів фунтів стерлінгів, а з іншого, ринок ЄС – основний для збуту Лондоном свого вилову.
Влада Франції заявила, що заборонить британським рибальським судам заходити в деякі французькі порти. Щоб уникнути "блокади", Британія повинна залагодити суперечку з приводу ліцензій на рибалку. Крім того, офіційний Париж заявив, що може обмежити постачання енергії на Нормандські острови.
28 жовтня Франція заарештувала один британський траулер і оштрафувала інший на тлі загострення суперечки щодо прав на рибалку після Brexit.