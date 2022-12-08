Британська армія замінить передані Україні протитанкові комплекси NLAW

Велика Британія додатково купує тисячі NLAW, які себе добре показали на війні в Україні. Міноборони уклало угоду на 229 мільйонів фунтів стерлінгів.

Тисячі NLAW будуть зібрані в Північній Ірландії та доставлені британській армії, повідомив міністр оборони Бен Воллес.

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Велика Британія закупить тисячі NLAW

Міноборони Великої Британії уклало угоду зі шведським виробником – компанією Saab на 229 мільйонів фунтів стерлінгів. Планують закупити тисячі протитанкових комплексів.

У Міноборони наголосили, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в нашу державу Сполучене Королівство вже надало Україні тисячі NLAW для захисту.

Ця легка протитанкова зброя наступного покоління зіграла вирішальну роль у підтримці української армії, щоб відкинути російські незаконні сили під час вторгнення,

– наголосив міністр оборони Великої Британії.

Також Воллес додав, що наразі його держава працює з першокласними галузевими партнерами та продовжує виконувати свої зобов'язання перед НАТО. Зокрема, забезпечуючи стабільне постачання зброї військовим упродовж наступних років.

Точну кількість Nlaw, які планують закупити, Воллес не назвав. Втім, зазначив, що йдеться про декілька тисяч одиниць. Вони мають бути доставлені британській армії упродовж 2024 – 2026 років.

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Коротко, що треба знати про NLAW

NLAW — це ручний одноразовий протитанковий комплекс із ефективною дальністю стрільби до 800 метрів. Він максимально простий у використанні.

Велика Британія планує поповнити свої запаси, адже тисячі комплексів вже надали Україні.

"Сполучене Королівство продовжує активно співпрацювати з промисловістю, союзниками та партнерами, щоб переконатися, що ми можемо надати Україні життєво важливу військову підтримку, одночасно замінюючи обладнання та боєприпаси, надані в натуральній формі зі запасів Сполученого Королівства", – підсумували в Міноборони Великої Британії.