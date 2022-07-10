Британська розвідка назвала ймовірну мету Росії для просування Донеччиною

Російська артилерія продовжує завдавати ударів по Слов'янському району Донецької області з околиць Ізюма на півночі і близько Лисичанська на Сході.

За даними британської розвідки, окупанти домоглися ще кількох невеликих територіальних успіхів в районі Попасної.

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Обстріли з Ізюму тривають уздовж осі головної дороги E40. Контроль над трасою Е40, яка з'єднує Донецьк із Харковом, ймовірно, буде важливим об'єктом для Росії в її спробах просунутися через Донецьку область,

– йдеться в повідомленні.

Попередньо британці повідомляли, що окупанти розміщують свої війська в напрямку Сіверська. Тому найближчою метою загарбників, імовірно, стане саме захоплення цього міста для подальшого наступу на Донеччині.

Актуально про ситуацію на Донеччині

Слов'янський напрямок : ворог обстрілював позиції українських військ, а також провів розвідку боєм біля Долини. росіянам довелось відійти. Противник обстрілював з артилерії низку населених пунктів.

: ворог обстрілював позиції українських військ, а також провів розвідку боєм біля Долини. росіянам довелось відійти. Противник обстрілював з артилерії низку населених пунктів. Краматорський: активних дій ворог не проводив, проте переміщував окремі підрозділи в район Білогорівки. Також армія ворога обстріляла з танків, артилерії та мінометів Сіверськ, Переїзне, Григорівку, Верхньокам’янське та Білогорівку. Авіаудари були біля Слов’янська, Сіверська і Серебрянки.

активних дій ворог не проводив, проте переміщував окремі підрозділи в район Білогорівки. Також армія ворога обстріляла з танків, артилерії та мінометів Сіверськ, Переїзне, Григорівку, Верхньокам’янське та Білогорівку. Авіаудари були біля Слов’янська, Сіверська і Серебрянки. Бахмутський : активних дій окупанти не проводили. Проте обстрілювали Вершину, Зайцеве, Покровське, Веселе, Івано-Дар’ївку та Вуглегірську ТЕС.

: активних дій окупанти не проводили. Проте обстрілювали Вершину, Зайцеве, Покровське, Веселе, Івано-Дар’ївку та Вуглегірську ТЕС. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках сили ворога намагались скувати наші підрозділи. Для цього вони здійснювали артилерійські обстріли населених пунктів. росіяни били з авіації в районах Кам'янки, Малих Щербаків та Новоандріївки.

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