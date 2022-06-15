Британська розвідка пояснила, як спротив ЗСУ в Сєвєродонецьку руйнує плани окупантів

Російські окупанти й далі намагаються захопити Сєвєродонецьк. Їм це не вдається, що ламає плани всього військового керівництва Росії.

У війні проти України російське військове керівництво керується не військовою доцільністю, а політичними вказівками, які надходять з Кремля. І намагаючись догодити своєму кривавому диктатору, вони деколи потрапляють у капкан. Таким капканом для них може стати Сєвєродонецьк.

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Перші обстріли міста були зафіксовані ще 28 лютого, на п'ятий день повномасштабного російського вторгнення до України. Далі були постійні обстріли, а з 2 березня почалися і бої в навколишніх селах.

Коли російські війська були вигнані з Півночі України, вони вирішили зосередитися саме на захопленні усієї Луганської та Донецької областей. Відтак Сєвєродонецьк та Лисичанськ поруч стали чи не головним об'єктами в цій загарбницькій операції. 26 травня розпочалися бої на околицях міста.

Росіяни кинули чимало сил на захоплення Сєвєродонецька. Адже в Кремлі хотіли, щоб до 1 червня вся Луганська область опинилася під їх окупацією. А до 1 липня захопити й всю Донецьку область. Тому там не рахувалися з втратами. Мова йде як про своїх окупантів, яких кидали сотнями на оборонні укріплення українських захисників. Так і про місцевих мешканців, адже місто активно знищували з усього доступного озброєння, перетворивши його на руїни.

Станом на 15 червня бої за місто з поперемінним успіхом тривають і далі.

"Після більш ніж місяця важких боїв, російські війська контролюють більшу частину Сєвєродонецька. Російська тактика ведення війни в містах, яка покладається на інтенсивне використання артилерії, завдала великої побічної шкоди всьому місту", – відзначили в британській розвідці.

Вдала тактика українських військових

Українські війська не відступили з Сєвєродонецька. За даними Генштабу ЗСУ, українські воїни успішно відбивають спроби штурмових дій противника у Сєверодонецьку. бойові дії тривають. Британська розвідка повідомляє, що підрозділи ЗСУ разом із кількома сотнями мирних жителів перебувають у підземних бункерах на хімічному заводі "Азот" у промзоні міста.

Таким чином окупантам знову доведеться кидати значні сили, щоб стримувати українських захисників. Їх має бути значно більше, аніж є українців, які оборонятимуться.

"Це, ймовірно, тимчасово не дасть Росії переназначити ці підрозділи для виконання інших завдань", – відзначили в розвідці.

Відтак, захисники Сєвєродонецька відтягуватимуть на себе увагу російських загарбників. Тож поки окупанти будуть змушені значну частину своїх сил утримувати навколо території заводу "Азот", українські війська на інших ділянках фронту матимуть змогу переходити до контрнаступу. Адже швидко перекинути свої війська туди з Сєвєродонецька Росія не зможе.

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"Дуже малоймовірно, що Росія передбачала таку потужну опозицію або такий повільний, виснажливий конфлікт під час свого початкового планування вторгнення", – підсумували розвідники.

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