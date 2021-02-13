Британська телеведуча станцювала тверк у прямому ефірі: курйозне відео

Британська телеведуча ранкового шоу Good Morning Britain Шарлотта Гокінз станцювала тверк у прямому ефірі. Цього точно не очікували її колеги. Реакція глядачів була неоднозначною.

Все почалося з того, що інший ведучий Пірс Морган пригадав нещодавній тренд у тіктоці. Молодь танцювала тверк під мелодію ранкового шоу.

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"Не думаю, що є якесь відео, яке більше схвилювало команду, ніж це", – зауважив ведучий. "Ми також зробимо це! Ми збираємося повторити це, – відповіла Гокінз.

Після цього режисери шоу увімкнули музичну тему Good Morning Britain, а Шарлотта почала танцювати. Схоже, її колеги не очікували такого вчинку, вони з подивом вигукнули: "О, Боже".

Британська телеведуча танцює у прямому ефірі: дивіться відео

Згодом це відео опублікували у твіттері ранкового шоу, його поширила й танцівниця-ведуча. "Трішки постаралася, аби викликати у вас посмішку цього ранку", – написала вона.

Реакція глядачів

Частині аудиторії ранкового шоу сподобалася така витівка Гокінз. Британці навіть запустили відповідний флешмоб у соцмережах, вони намагаються повторити рухи тележурналістки.

Були й такі, кого не вразив танець ведучої. Їм поведінка жінки здалася неприйнятною. Інші переконані, що шоу лише намагалося "набити рейтинги", й кажуть, що танець "мало схожий на тверк".