Великобритания дала четкий сигнал Москве

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил 17 января, что Великобритания поставит в Украину "легкое противотанковое вооружение".

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И тут дело даже не в том, что у нас любое вооружение в огромном дефиците, и запасы скромные. Это уже не только США. Не только Турция.

Страна НАТО, одна из ведущих держав мира и Европы, где проживают и владеют собственностью самые влиятельные российские олигархи и чиновники, показала, что готова быстро и без долгих церемоний отправить целый самолет современного оружия в Украину – и потом поставить Путина перед фактом.

Трудно переоценить данный факт – по сути, Лондон показал сегодня Москве, что в случае начала полномасштабных боевых действий Украине будет оказана экстренная помощь вооружением, и по отработанному маршруту транспорты полетят одни за другим. А ведь россияне так любят Лондон…

А это значит, что у нас не закончатся боеприпасы. И значит, не только США нам помогут – фронт поддержки расширяется. А там для самообороны кроме борьбы с бронетехникой могут поступить и системы ПВО и современная артиллерия.

Надежный тыл для Украины

США уже рассматривают возможность поставок в ближайшее время в Украину переносных зенитно-ракетных комплексов "Стингер".

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Возможность быстрого восполнения боеприпасов и современных систем вооружения – критически важна в случае активизации боевых действий. И это резкое повышение украинских возможностей.

Военные технологии НАТО на поколение опережают российские, и в гонке обычных вооружений Россия не имеет никаких шансов превзойти боевую технику стран НАТО.

Что именно поставят выясним в ближайшее время, в сообщении это пока не расшифровано. В категорию "легкое противотанковое вооружение" можно зачислить различные типы гранатометов на вооружении и на складах британской армии. Это определение вряд ли можно отнести к противотанковым ракетным комплексам Javelin и Brimstone, которые состоят на вооружении британской армии, но этого нельзя исключить, смотря что считать "легким".

LAW80​ – РПГ, который всегда под рукой / Министерство обороны Великобритании

Британцы имеют на складах старые гранатометы LAW80 – отличное оружие, а на вооружении у них выдающиеся образцы противотанковых гранатометов – NLAW/MBT LAW шведского производства.

Новейшая модификация MBT весит всего 12 килограмм и может поражать цель как "Джавелин" либо прямым выстрелом, либо атакой сверху, боевая част тандемная.

Согласно военной доктрине Великобритании Россия является одной из главных угроз мировой безопасности, и поставки оружия – это начало реализации этой военной доктрины.

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