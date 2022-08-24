Британські офіцери закликали колег готуватися до можливої війни проти росії

Два британських офіцери закликали колег бути готовими до того, що, можливо, доведеться воювати проти росії. Вони рекомендували не лише перевірити боєздатність, а й попіклуватися про рідних.

Говорили про це колишній начальник армії генерал сер Річард Даннатт, а також старший прапорщик армії Пол Карні. Вони Акцентували, що це не є вказівкою та гарантією розгортання сил Британії на cході континенту. Проте зазначи, що така загроза справді є.

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Британським військам дали конкретні поради

Вищий прапорщик Карні сказав, що британські військові зараз справді "готуються протистояти загрозі з боку росії та готові протистояти будь-якій агресії". На його думку, це зумовлено тим, що світ змінився після повномасштабного вторгнення в Україну, тому британські війська "мають бути готові до нових реалій".

Я хочу, щоб ми всі перевірили, чи фізично придатні для операцій. І також важливо, щоб ми підготували близьких і сім’ї, на яких часто випадає найважча роль у нашу відсутність,

– сказав Карні.

Він попросив військових знайти номери мереж підтримки та відповідних людей, які можуть допомогти рідним. "Наприклад, офіцер відділу соціального забезпечення та отець", – підсумував військовий. Він пояснив, що це має ключове значення, оскільки воїни не зможуть викладатися на всі 100%, якщо хвилюються про те, що вдома.



Вищий прапорщик Пол Карні / Фото Mirror

Вищий генерал Британії погодився з цим закликом

Генерал сер Даннатт, назвав ці слова "розумною порадою" від старшого солдата армії. Він пояснив, що це не означає, що армія збирається вже розгорнутись в Україні. Проте "обов’язком будь-якої армії в мирний час є підготовка до війни в кожному аспекті життя".

Однак, враховуючи війну в Європі, агресивну росію та стурбовані країни на кордонах росії, цілком розумно, що британські солдати реалістично дивляться на те, що може статися,

– акцентував колишній начальник армії Британії.

Цей же екскомандир висловлював схожу думку в червні. Він тоді сказав: "ми — покоління, яке повинне підготувати армію знову воювати в Європі".



Генерал сер Даннатт / Фото PA

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