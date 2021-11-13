Британські винищувачі підняли, щоб перехопити російські бомбардувальники
13 листопада 2021 , 09:08Читать новость на русском
Джерело:Royal Air Force
Британські винищувачі Typhoon довелось підняти з авіабаз в небо. Все для супроводу російських стратегічних бомбардувальників Ту-160.
Літаки підняли з авіабаз Лоссимут в Шотландії і Конінгсбі в Англії. У міноборони Великої Британії зазначили, що мовиться про літаки, які не входили в повітряний простір Королівства.
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Спершу підняли бельгійські винищувачі
Зауважимо, що бомбардувальники помітили над Північним морем 12 листопада. Тоді НАТО підняло у небо бельгійські винищувачі F-16, аби перехопити їх. Вже після цього супровід взяли на себе британські військові.
Біля Росії політали американські винищувачі
- Раніше біля кордонів Росії над Литвою пролетіли два стратегічні бомбардувальники B-1B Lancer ВПС США, які можуть нести ядерну зброю.
- В Америці пояснили, місію запустили для підвищення готовності і взаємодії навідників, що відповідають за координацію авіаударів для підтримки сухопутних сил.
- До слова, літаки злетіли з аеродрому у Великій Британії. Коли вони пролетіли біля російських кордонів, дозаправилися в Німеччині.
- Пілоти координували дії з литовськими і британськими авіаційними навідниками. Ті, своєю чергою, виявляли імітовані наземні цілі.