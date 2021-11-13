Британські винищувачі підняли, щоб перехопити російські бомбардувальники

Британські винищувачі Typhoon довелось підняти з авіабаз в небо. Все для супроводу російських стратегічних бомбардувальників Ту-160.

Літаки підняли з авіабаз Лоссимут в Шотландії і Конінгсбі в Англії. У міноборони Великої Британії зазначили, що мовиться про літаки, які не входили в повітряний простір Королівства.

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Спершу підняли бельгійські винищувачі

Зауважимо, що бомбардувальники помітили над Північним морем 12 листопада. Тоді НАТО підняло у небо бельгійські винищувачі F-16, аби перехопити їх. Вже після цього супровід взяли на себе британські військові.

Біля Росії політали американські винищувачі