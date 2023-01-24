Британські волонтери, які зникли в Україні, загинули: про це повідомили їхні рідні

Двоє громадян Великої Британії загинули під час спроби "гуманітарної евакуації" зі Соледара. Про це повідомили їхні родини.

Кріса Перрі та його колегу Ендрю Бегшо оголосили зниклими безвісти 7 січня. У заяві родини Перрі, опублікованій Міністерством закордонних справ Великої Британії, мовиться про те, що він був самовідданим і рішучим у допомозі Україні. Сім'я волонтера надзвичайно ним пишається.

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Британські волонтери загинули

Члени родини Перрі зазначили, що ніколи не думали, що прощатимуться з Крісом так рано, адже в нього попереду ще було все життя. Рідні згадують його як турботливого сина, фантастичного брата та люблячого партнера.

Його потягнуло в Україну в березні, в найтемнішу годину на початку російського вторгнення, і він допоміг тим, хто найбільше цього потребував, врятувавши понад 400 життів, а також багато покинутих тварин. Неможливо передати словами, наскільки нам його не вистачатиме, але він назавжди залишиться в наших серцях,

– мовиться у заяві.

Раніше Перрі розповідав журналістам про те, як він евакуював людей поблизу лінії фронту. Часто це відбувалося в жахливих умовах, коли російська артилерія обстрілювала українські позиції.

Волонтер – родом з Корнуолла. Коли Росія напала на Україну, він працював тренером з бігу в Челтенхемі. За словами британця, він знав, що повинен поїхати та допомогти.

Завдяки своїм сміливим діям на передовій Перрі евакуював мешканців зі Сєвєродонецька перед тим, як його захопили росіяни. Згодом іноземець працював на схід від Лиману.

Іноземці вирушили у Соледар

Бегшо та Перрі 6 січня о 8:00 виїхали з Краматорська в Соледар. Відтоді волонтери більше не виходили на зв'язок.

7 січня близько 17:15 до чергової частини Бахмутського райвідділу поліції надійшло повідомлення про зникнення двох волонтерів – громадян Великої Британії віком 28 та 48 років,

– мовиться у повідомленні поліції.

Деталі зникнення іноземців наразі невідомі. Людей, які щось знають про те, де перебувають Бегшо та Перрі, закликали негайно звернутися до поліції.