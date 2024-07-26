Британський літак-розвідник Boeing RC-135 у Чорному морі: які завдання міг виконувати

Стратегічний літак-розвідник Boeing RC-135 під охороною двох винищувачів Typhoon проводив моніторинг у Чорному морі. Судно здійснювало політ для виконання та забезпечення інтересів і завдань України як країни, яка обороняється від Росії.

Російське міноборони повідомило, що їхній Су-27 "супроводжував" британські повітряні машини. Це свідчить про те, що Росія вкотре порушила повітряний простір України. Експерт з авіації Богдан Долінце пояснив 24 Каналу, які завдання міг виконувати Boeing RC-135.

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На що здатний літак Boeing RC-135

Авіаційний експерт пояснив, що стратегічні літаки-розвідувальники Boeing RC-135 мають бортові радари, які дозволяють сканувати як повітряний простір, так і наземне розташування сил та засобів. Тобто судна здатні виявляти скупчення військової техніки, пускові установки ППО, бази дислокації повітряних суден на аеродромах.

Літаки з достатньо високою якістю можуть здійснювати моніторинг морського та наземного простору на відстані від 400 до 600 кілометрів. Зокрема, мовиться про місця дислокації кораблів у портах.

Також за допомогою Boeing RC-135 можна встановлювати координати конкретних цілей та завдати по них ударів, підтверджувати наявність тих чи інших об'єктів на відповідних місцях базування.

Крім того, системи дозволять відсіювати штучні або неправдиві цілі, відрізнити справжній літак від надувного чи фанерного,

– наголосив Богдан Долінце.