У Кремлі назвали цей крок "підливанням масла у вогонь", але британський прем'єр одразу відповів на це й нагадав росіянам, хто цей "вогонь війни" розпалив. Ба більше, Володимир Зеленський та Енді Бернем підписали угоду у сфері штучного інтелекту для розвитку нових військових можливостей та технологій майбутнього. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Росіяни ненавидять британців

Сполучене Королівство стало першою країною, яка надала Україні свого часу крилаті ракети Storm Shadow, а тепер буде першою країною, яка отримає доступ до українських ШІ-технологій, що дозволить Лондону впроваджувати штучний інтелект у свої військові спроможності на прикладі досвіду України.

Протягом останніх тижнів Кремль посилив тиск на Велику Британію та зробив чергові погрози на адресу новопризначеного прем'єра Бернема. Все для того, аби обмежити підтримку України, залякати новий уряд та зманіпулювати британською громадськістю, аби та менше підтримувала нашу державу.

Разом з тим, уряд Бернема бере зворотний курс та навіть посилює допомогу нашій країні.

Насправді, у погрозах Росії на адресу Великої Британії є не тільки політика, а й особисте. Росіяни справді від щирого серця їх не люблять. І справа тут не лише у підтримці України, адже нас підтримує багато держав у світі. Росіяни ненавидять у британцях те, чого самі бояться: бажання жити у свободі, демократії та вільному волевиявленні.

Під час виступу на День Незалежності Енді Бернем порівняв спротив українців із спротивом британців в часи Другої світової війни. Велика Британія пам'ятає уроки з Другої світової й те, як це жити під час масованих бомбардувань, зокрема, слід пригадати й про "Лондонський бліц".

Цей історичний досвід та природне несприйняття авторитарних режимів сприяють посиленню та лідерству у військовій допомозі Україні, які Британія демонструє з початку повномасштабного вторгнення до сьогодні.

Бернем бере на себе лідерство у підтримці України

Енді Бернем, британський прем'єр, успішно склав іспит на "міжнародне лідерство". Вже у вересні глава британського уряду разом з європейськими лідерами вирушить до США для проведення зустрічі Коаліції охочих в рамках сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Бернем бере на себе лідерство у підтримці України та на переговорах з американцями, адже очільник уряду у вересні спробує переконати Дональда Трампа надати Україні більше ракет до систем ППО Patriot. Отже, уряд Бернема фактично послав росіян "за російським кораблем" та не піддався будь-якому тиску чи шантажу з боку Росії.

Велика Британія, як з початку повномасштабного вторгнення, так і до сьогоднішнього дня залишається для нас найбільш відданим союзником, який попри політичні потрясіння та цунамі всередині країни, дійсно готовий підтримувати нас "стільки, скільки буде потрібно".