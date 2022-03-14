Британський журналіст зазнав осколкового перелому обох ніг через обстріл росіян
Джерело:фейсбук Ірини Венедіктової
Під час атак рашистів британський журналіст зазнав осколкового перелому обох ніг. Зараз чоловік в реанімації.
Трагедія трапилася близько 16:00. Про це повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.
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Ірина Венедіктова наголосила, що через злочинні дії Росії, страждають і громадяни іноземних держав. Генпрокурорка висловила сподівання, що такі випадки переконають цивілізований світ ухвалити рішення про закриття неба.
Генпрокурорка не розповіла подробиць трагедії, в якій журналіст зазнав травм, однак наголосила, що він не був на військовому об'єкті. Тобто він постраждав під час удару по цивільних об'єктах.
Ще раз хочу звернутися до наших партнерів – громадянин вашої держави перебував на території України, виконуючи редакційне завдання. Його діагноз вказаний вище. Цей чоловік не був на військовому об'єкті, у які зі слів офіційних осіб Росії, вони постійно цілять. Не будучи на військовому об'єкті, він отримав серйозні поранення,
– заявила Венедіктова.
Генпрокурорка заявила, що через поранення журналіста відкрили кримінальне провадження.
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