На бронетехніці прикриваються жінками і дітьми: Міноборони про цинічні дії окупантів
Джерело:Генштаб ЗСУ
У Міноборони повідомили, що у напрямку Макарів – Київ рухається колона російських військових. Окупанти для прикриття на бронетехніці розмістили дітей та жінок.
Проводячи наступальну операцію в Україні, окупанти використовують заборонені Міжнародним гуманітарним правом методи ведення бойових дій.
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Нагадаємо, що під час окупації Криму у 2014 році росіяни також ховалися за жінками і дітьми.
Цинічні вчинки окупантів
У напрямку Макарів – Київ рухається колона, куди для прикриття на бронетехніці ворог розмістив дітей та жінок.
За даними МІноборони, російські окупанти:
- захоплюють об’єкти соціальної інфраструктури,
- одягають форму українських військових, поліцейських та представників ДСНС,
- диверсійні групи спецпризначенців використовують викрадені карети швидкої допомоги та поліцейські машини;
- терористи займають приміщення дитячих таборів та шкіл, артилерія та РСЗО противника розгортаються на спортивних майданчиках.
У Генштабі ЗСУ додали, що у Києві нещодавно були помічені три машини швидкої допомоги з умовним маркуванням загарбників. А в Генічеському районі на Херсонщині російські окупанти розгорнули підрозділи артилерії МСТА-С у житловій забудові.
До слова, Росія продовжує нести втрати після ганебного нападу на Україну. Станом на 18:00 неділі, 27 лютого, українська армія вже знищила 4500 російських військових.
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