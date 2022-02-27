На бронетехніці прикриваються жінками і дітьми: Міноборони про цинічні дії окупантів

У Міноборони повідомили, що у напрямку Макарів – Київ рухається колона російських військових. Окупанти для прикриття на бронетехніці розмістили дітей та жінок.

Проводячи наступальну операцію в Україні, окупанти використовують заборонені Міжнародним гуманітарним правом методи ведення бойових дій.

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Нагадаємо, що під час окупації Криму у 2014 році росіяни також ховалися за жінками і дітьми.

Цинічні вчинки окупантів

У напрямку Макарів – Київ рухається колона, куди для прикриття на бронетехніці ворог розмістив дітей та жінок.

За даними МІноборони, російські окупанти:

захоплюють об’єкти соціальної інфраструктури,

одягають форму українських військових, поліцейських та представників ДСНС,

диверсійні групи спецпризначенців використовують викрадені карети швидкої допомоги та поліцейські машини;

терористи займають приміщення дитячих таборів та шкіл, артилерія та РСЗО противника розгортаються на спортивних майданчиках.

У Генштабі ЗСУ додали, що у Києві нещодавно були помічені три машини швидкої допомоги з умовним маркуванням загарбників. А в Генічеському районі на Херсонщині російські окупанти розгорнули підрозділи артилерії МСТА-С у житловій забудові.

До слова, Росія продовжує нести втрати після ганебного нападу на Україну. Станом на 18:00 неділі, 27 лютого, українська армія вже знищила 4500 російських військових.

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