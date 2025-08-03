Білоруські пабліки поширюють інформацію про бронетранспортери на вулицях Гомеля. Частина з них була оснащена протидронними дугами кустарного виробництва.

Зазначається, що бойові машини на вулицях міста помітили 2 серпня. У мережі пишуть, що у суботу був День десантника, а тому, на перший погляд, немає нічого дивного. Втім, розпізнавальні знаки на техніці викликають серйозні побоювання, передає 24 Канал.

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Що за дивні БТРи були на вулицях Гомеля?

Кажуть, на машинах були розпізнавальні знаки у вигляді червоних квадратів, а у командирів на рукавах були червоні стрічки, такі ж, як у російських окупаційних військ в Україні.

Ці ознаки прямо вказують на те, що в Білорусі можуть перебувати чи діяти російські військовослужбовці з новими невідомими цілями. Поява такої техніки, та ще й з кустарними модифікаціями, у великому місті, а не на полігоні є дуже небезпечним сигналом і може свідчити про підготовку до якихось серйозних дій,

– пише телеграм-каналу "Білорусь головного мозку".

Бронетранспортери на вулицях Гомеля: дивіться відео

У Центрі протидії дезінформації вже прокоментували нашуміле відео з БТРами. Ворог навмисне робить інформаційні вкиди про загрозу наступу з Білорусі, аби змусити українців панікувати.

На різного роду відео з тієї сторони з технікою не варто реагувати. Воєнної загрози звідти немає зараз,

– наголосив Андрій Коваленко.

До слова, очільник ГУР Кирило Буданов теж в інтерв'ю Наталії Мосейчук оцінив, чи може Лукашенко знову дозволити окупантам наступати з території Білорусі.