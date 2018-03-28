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Броньований та повільний: ЗМІ з'ясували, на чому вояжує та чим харчується лідер КНДР

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Потяг, на якому Кім Чен Ин, ймовірно, прибув до Пекіну
Потяг, на якому Кім Чен Ин, ймовірно, прибув до Пекіну / Reuters

26 березня ввечері лідер КНДР Кім Чен Ин прибув до Пекіну для переговорів із президентом Китаю Сі Цзіньпіном на броньованому поїзді, який свого часу використовували для своїх закордонних "вилазок" його батько та дід.

Більшість інформації про потяг це дані розвідки, спогади чиновників, яким дозволили подорожувати в ньому, і рідкісні репортажі державних ЗМІ, пише The New York Times.

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Вважається, що поїзд налічує щонайменше 90 вагонів із підвищеними заходами безпеки. За Кім Чен Іра в подорож відправлялося три потяги: в авангарді їхав той, що забезпечує безпеку, потім потяг лідера і третій, на якому подорожували додаткові охоронці і везли провіант, йдеться в статті.

Кожен вагон броньований, що робить його набагато важчим від середньостатистичного. Додаткова вага дуже уповільнює швидкість поїзда.

Російський чиновник Костянтин Пуліковський, який супроводжував Кім Чен Іра, батька Кім Чен Ина, у подорожі РФ в 2011 році, згадував, що лідер КНДР вимагав, щоб до його поїзду доставляли живих лобстерів і свіжі делікатеси, поки він перетинав Сибір. Окрім того, потяг був заповнений ящиками з бордо і бургундським вином, які прилітали з Парижа.

"Була можливість замовити будь-яку страву російської, китайської, корейської, японської та французької кухні", писав Пуліковський.

Коли Кім Чен Ір стомлювався, диктатора розважали провідниці, співали йому корейською та російською мовами, зауважує NYT.

Невідомо, чим харчується і як розважається його син Кім Чен Ин, поки він подорожує, але апетити Кіма-молодшого, як відомо, не поступаються апетитам батька. За повідомленнями, він полюбляє швейцарські сири, шампанське Cristal і коньяк Hennessy,
зазначає видання.

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Теги: Новини політики КНДР Кім Чен Ір Кім Чен Ин Китай
Джерело: 24 Канал
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