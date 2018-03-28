Бронированный и медленный: СМИ выяснили, на чем вояжирует и чем питается лидер КНДР

26 марта вечером лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Пекин для переговоров с президентом Китая Си Цзиньпином на бронированном поезде, который в свое время использовали для своих "вылазок" его отец и дед.

Большинство информации о поезде – это данные разведки, воспоминания чиновников, которым разрешили путешествовать в нем, и редкие репортажи государственных СМИ, пишет The New York Times.

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Считается, что поезд насчитывает менее 90 вагонов с повышенными мерами безопасности. При Ким Чен Ире в путешествие отправлялось три поезда: в авангарде ехал тот, что обеспечивает безопасность, затем поезд лидера и третий, на котором путешествовали дополнительные охранники и везли провиант, говорится в статье.

Каждый вагон бронированный, что делает его гораздо тяжелее среднестатистического. Дополнительный вес очень замедляет скорость поезда.

Российский чиновник Константин Пуликовский, который сопровождал Ким Чен Ира, отца Ким Чен Ына, путешествия в РФ в 2011 году, вспоминал, что лидер КНДР потребовал, чтобы к его поезду доставляли живых лобстеров и свежие деликатесы, пока он пересекал Сибирь. Кроме того, поезд был заполнен ящиками с бордо и бургундским вином, которые прилетали из Парижа.

"Была возможность заказать любое блюдо русской, китайской, корейской, японской и французской кухни", – писал Пуликовский.

Когда Ким Чен Ир уставал, диктатора развлекали проводницы, пели ему на корейском и русском языках, отмечает NYT.

Неизвестно, чем питается и как развлекается его сын Ким Чен Ын, пока он путешествует, но аппетиты Кима-младшего, как известно, не уступают аппетитам отца. По сообщениям, он любит швейцарские сыры, шампанское Cristal и коньяк Hennessy,

– отмечает издание.

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