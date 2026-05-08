Чи всі священники можуть отримати бронювання під час війни: відповідь експерта

Релігійні організації Української православної церкви не потрапили до Переліку критично важливих. Головна причина – проблеми УПЦ з юридичним статутом.

Про це перший заступник голови ДЕСС (Державної служби України з етнополітики та свободи совісті) Віктор Войналович розповів у коментарі для Суспільного Хмельницький.

Чи бронюють священників УПЦ?

Експерт розповів, що УПЦ не потрапила до Переліку з понад 9000 релігійних організацій, критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Тому Державна служба України з етнополітики та свободи совісті не може надати їм можливість бронювати власних священників під час мобілізації від призову на військову службу.

УПЦ не змогли визнати критично важливою через проблеми юридичного характеру. Для того, щоб певна релігійна організація потрапила до переліку критично важливих, вона повинна мати чіткий юридичний статут. У ньому має бути прописана її повна офіційна назва.

Віктор Войналович пояснив, що вона має проблемами із законом України "Про свободу совісті та релігійні організації", який був змінений у 2018 році. У ньому сказано, що релігійні організації, керівний центр яких розташований у державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України, мали змінити свою назву і внести ці зміни до статуту.

Офіційна назва Української православної церкви втратила чинність, бо організація мала внести зміни протягом дев’яти місяців після того, як закон почав діяти. Саме через це ДЕСС не може включити релігійні організації УПЦ до переліку критично важливих. Тому їхні священники не мають бронювання від призову на військову службу під час мобілізації.

