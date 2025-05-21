Хто не підлягає бронюванню в Україні: пояснення юристки

В умовах загальної мобілізації та воєнного стану в Україні окремі категорії громадян мають право на бронювання. Однак це стосується не всіх.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на партнерку Grain Law Firm і адвокатку Лідію Карплюк в коментарі "УНІАН".

Дивіться також Хто з українців першочергово підлягає мобілізації в червні 2025: повний перелік

Хто не підлягає бронюванню

Карплюк зазначила, що бронювання від мобілізації не поширюється на осіб, які порушили правила військового обліку.

До прикладу, якщо людині раніше направляли повістку для уточнення даних чи проходження ВЛК, але вона її не отримала, то у базі "Оберіг" можуть бути зафіксовані порушення військового обліку, і це може стати перешкодою для бронювання такої особи,

– зазначила вона.

Крім того, не підлягають бронюванню працівники підприємств, які не отримали, не підтвердили або втратили статус критично важливих.

Також 30 квітня стало відомо, що бронювання медиків частково скасують. Відповідне рішення ініціювало Міністерство оборони через гостру потребу в медичних фахівцях у лавах ЗСУ.