Як отримати бронь від мобілізації для українців за кордоном: пояснення міністра

Українці за кордоном зможуть отримати бронь від мобілізації дистанційно через нові спеціалізовані центри. Міністр Олексій Чернишов пояснив, як ці центри допоможуть зберегти статус і працевлаштуватися в Україні.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на заяву міністра національної єдності Олексія Чернишова під час заходу УП "Війна 2025. Зброя, люди, гроші". За словами Чернишова, наразі в кількох країнах активно створюються так звані Unity Hub – центри, які надаватимуть українцям за кордоном можливість долучитися до українського ринку праці.

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Українці за кордоном зможуть отримати бронь від мобілізації

Ці центри будуть не лише допомагати з працевлаштуванням, а й надавати можливість отримати бронь від мобілізації, якщо це передбачено в певних сферах роботи, зокрема в оборонній галузі.

Міністр наголосив, що головним завданням є створення умов, щоб громадяни, перетинаючи кордон, уже мали статус, який не дозволяє їм потрапити в ситуацію мобілізації між моментом перетину кордону і працевлаштуванням на роботу в Україні.

Чернишов підкреслив, що будь-який українець, якщо його працевлаштування передбачає таку можливість, зможе отримати бронь від мобілізації.

До слова, раніше Олексій Чернишов заявив, що після війни повернеться менша частина українських біженців.

Україна буде підтримувати тих, хто вирішить залишитись за кордоном, оскільки їхній професійний розвиток може бути корисним для держави.