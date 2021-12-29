У Броварах провайдер "Екта" відключив 24 канал

У Броварах провайдер кабельного телебачення "Екта" прибрав зі свого пакету послуг доступ до 24 каналу. Через це тисячі наших глядачів втратили можливість отримувати правдиву інформацію.

Провайдер намагався у кілька разів підняти щомісячну вартість присутності 24 каналу у мережі, та пояснює це тим, що зіткнувся з фінансовими проблемами та тим, що "інші канали (ймовірно, з орбіти союзників Медведчука – 24 канал) готові платити навіть більше". Розв'язувати свої "фінансові проблеми" провайдер, очевидно, вирішив за рахунок окремих каналів (таких, що не входять до великих телегруп, серед яких 24 вирізняється незалежною і правдивою позицією), піднімаючи у кілька разів ціни за "присутність" у аналоговому пакеті.

24 канал звернеться до відповідних органів

Команда 24 каналу щодня розповідає українцям аналіз найактуальніших подій. Ми не просто повідомляємо важливу інформацію, але й пропонуємо критично мислити та допомагаємо розібратися у найскладніших питаннях. В ефір 24 каналу виходить ціла низка авторських тематичних блогів відомих та авторитетних журналістів. Серед них – Артем Овдієнко, Олексій Печій, Катерина Соляр, Сергій Лещенко, Леонід Остальцев, Юрій Мацарський, Павло Казарін та Роман Цимбалюк. Крім цього, 24 канал створює унікальний історично-пізнавальний контент та гостру політичну сатиру.

Відключення 24 каналу напередодні реальної загрози вторгнення виглядає схожим на частину інформаційної війни, а тому канал звернеться до РНБО та керівництва держави й відповідних державних органів із вимогою дати оцінку діям провайдера, а у випадку виявлення порушень – притягнути до відповідальності.