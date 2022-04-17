У Броварах росіяни поцілили в інфраструктурні об'єкти: може не бути води та світла

Російські військові зранку 17 квітня завдали авіаудару по Броварах та Київщині. Ворожа зброя влучила в низку об'єктів інфраструктури.

Мер міста Ігор Сапожко закликав місцевих мешканців зберігати спокій. Він вкотре нагадав, що фотографувати місце влучення ракети – категорично заборонено.

До теми У Києві, швидше за все, спрацювала ППО, – Поворозник про ранкові вибухи

Сьогодні з самого ранку були потрапляння у низку інфраструктурних об'єктів у нашій громаді. Прошу зберігати спокій,

– наголосив чиновник.

Він додав, що наразі можуть бути перебої з електроенергією, водопостачанням та каналізуванням. Однак всі служби працюють у посиленому режимі, тому найближчим часом відновлять те, що пошкодили російські окупанти.

До теми дивіться відео про те, що зросла кількість жертв внаслідок авіаудару по Харкову: