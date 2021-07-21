У Броварах теж зіпсували лавочку: замість пилки використали мастило

У місті Бровари також хтось зіпсував лавочку – облив мастилом. Це зробили, ймовірно, аби на цьому місці не збирались пиятики та гучні компанії, які заважають відпочивати людям.

Фото оприлюднили у спільноті руху "ЧЕСНО.Київ". Це сталось на вулиці Героїв Небесної Сотні, 15-Б.

Актуально Не витримала п'яних гулянок, – бабуся пояснила, навіщо спиляла лавку у дворі Києва

Нібито це зробили через те, що на лавочці збираються гучні компанії та пиятики.

Зіпсована лавочка / Фото руху "ЧЕСНО.Київ"

Інша історія

Нагадаємо, що подібна історія трапилась й у Києві – бабуся не витримала й спиляла лавочку власноруч.

Вона це зробила після того, як в поліції не звертали увагу на її звернення. Жінка неодноразово просила молодих людей не кричати й поводитись нормально, але це не допомогло.

На бабцю ЖЕК написав заву у поліцію й просить притягнути її до відповідальності за самоправство.