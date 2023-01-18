"Найчастіше використовувався МВС": що відомо про модель літака, який зазнав краху у Броварах

18 січня у Броварах розбився літак ДСНС із керівництвом МВС на борту. У Повітряних силах підтвердили, що літак, який розбився – це вертоліт ДСНС ЕС-225 Super Puma (бортовий номер 54).

Його Україні передала Франція, про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Що відомо про гвинтокрил ЕС-225 Super Puma, розібрався 24 Канал.

Увага У мережі з'явилося відео польоту вертольота МВС за кілька хвилин до падіння у Броварах

Це гелікоптери, які, якщо пам'ятаєте, ще передавали нам наші французькі партнери. Це Super Puma,

— сказав Ігнат.

За його словами, ці гелікоптери були призначені саме для МВС та ДСНС.

"Вони займалися різними спеціальними завданнями, не лише всередині країни, а й ближчими до бойових дій", — додав речник.

Водночас він наголосив, що наразі зарано говорити про причини трагедії. Перші результати розслідування будуть відомі упродовж двох тижнів.

Гвинтокрил Super Puma: що відомо

На борту (Н-225 — бортовий номер 54) було 9 осіб: шість осіб оперативної групи МВС, включаючи керівництво Міністерства внутрішніх справ, а також три члени екіпажу ДСНС.

За даними ДСНС, вертоліт ДСНС ЕС-225 (бортовий номер 54) неодноразово залучався до виконання завдань із транспортування особового складу до місць виникнення надзвичайних ситуацій.

Наголошують, що серед авіаційних суден системи МВС цей борт найчастіше використовувався, адже він дозволяв одночасно перевозити достатню кількість людей.

Екіпаж судна був підготовлений до виконання завдань при складних умовах, мав необхідну кількість годин нальотів саме на вертольотах ЕС-225. На місці надзвичайної ситуації працює Мобільна оперативна група апарату ДСНС.

Які характеристики ЕС-225 Super Puma Це далекомагістральний пасажирський вертоліт, розроблений компанією Airbus Helicopters. Виробником та постачальником гвинтокрилів є Франція. ЕС-225 Super Puma здатен перевозити до 24 пасажирів, без урахування двох пілотів та одного бортпровідника. Кількість провідників може бути й більшою.

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