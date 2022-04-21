У Броварах відновили електро- та водопостачання, а в Ірпені прокладають водогін
Джерело:телеграм Кирила Тимошенка
На Київщині у Броварах, де 72% міста було знеструмлено внаслідок ракетного удару, повністю відновили електро- та водопостачання, а в Ірпені проводяться роботи з прокладання водогону.
Про це розповів у телеграм-каналі заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
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Ірпіньводоканал повністю запустили водопостачання у всю систему Бучі, але через відсутність електроенергії вода поки що є тільки там, де будинки розміщені нижче водопровідних мереж. У місто частково вдалося повернути мобільний зв'язок,
– повідомив він.
У селі Михайлівка-Рубежівка, за словами Тимошенка, заповнено водою водонапірну башту. У Бородянці завершено роботи на головній каналізаційній помповій станції.
"Тепер фахівці зможуть виконати ремонт затопленого обладнання та повністю відновити роботу каналізаційної системи", – пояснив заступник керівника ОП.
Протягом доби в області під'єднали світло 29 населеним пунктам.
У 91 населеному пункті Бучанського, Броварського, Вишгородського та Фастівського районів відновили розподіл газу.
А у звільнених від російського окупанта Чорнобилі, Іванкові та Димері знов розпочали повноцінну роботу підрозділи ДСНС.
Раніше Тимошенко повідомляв про звільнення від окупації 919 населених пунктів з понад 3 тисяч, які опинилися під контролем російських загарбників.
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