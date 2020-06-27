На одеському курорті Фонтанка зафільмували надзвичайно брудну воду: фото та відео
Попри коронавірус та карантин, українці заполонили пляжі та водойми. Це і не дивно, адже погода на всі 100% сприяє тому, щоб поплавати. Щоправда, не всі пляжі та водойми є безпечними.
До прикладу, на одеському курорті Фонтанка зафільмували брудну воду. Відео оприлюднили у телеграм-каналі "Думская".
Важливо Морська вода біля узбережжя Одеси та Затоки не відповідає нормам
На ньому видно, що вода у морі значно забруднена. Телеграм-канал пише, що вода масляниста. Однак, можна припустити, що море цвіте.
Цвітіння води у Фонтанці / Фото з телеграм-каналу "Думская"
Брудна вода у Фонтанці / Фото з телеграм-каналу "Думская"
У фонтанці цвіте вода: дивіться відео
Чому небезпечно купатися у такій воді
Зауважимо, що причиною цвітіння води є розмноження мікроскопічних організмів ціанобактерій Nodularia spumigena, які виділяють отруйні речовини.Тож, купатися у таких водах небезпечно.
На цвітіння води впливає два фактори
- Рівень солоності води.
- Забруднення.
Ба більше, днями Одеський лабораторний центр МОЗ оприлюднив результати дослідження морської води біля узбережжя Одеси та Затоки. Згідно з результатами експертизи, вода не відповідає за санітарно-мікробіологічним вимогам. Попри це, одеські пляжі та клуби переповнені людьми.
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Чи безпечно купатися під час пандемії
- Головний санітарний лікар Віктор Ляшко зауважив, що дослідження показали нищівний вплив морської солі й ультрафіолету на COVID-19.
- У прісній воді збудник має можливість виживати, але у річках з проточною водою інфікуватись досить складно.
Правила перебування на пляжі під час пандемії / Фото Центру громадського здоров'я