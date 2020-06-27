Попри коронавірус та карантин, українці заполонили пляжі та водойми. Це і не дивно, адже погода на всі 100% сприяє тому, щоб поплавати. Щоправда, не всі пляжі та водойми є безпечними.

До прикладу, на одеському курорті Фонтанка зафільмували брудну воду. Відео оприлюднили у телеграм-каналі "Думская".

Важливо Морська вода біля узбережжя Одеси та Затоки не відповідає нормам

На ньому видно, що вода у морі значно забруднена. Телеграм-канал пише, що вода масляниста. Однак, можна припустити, що море цвіте.



Цвітіння води у Фонтанці / Фото з телеграм-каналу "Думская"



Брудна вода у Фонтанці / Фото з телеграм-каналу "Думская"

У фонтанці цвіте вода: дивіться відео

Чому небезпечно купатися у такій воді

Зауважимо, що причиною цвітіння води є розмноження мікроскопічних організмів ціанобактерій Nodularia spumigena, які виділяють отруйні речовини.Тож, купатися у таких водах небезпечно.

На цвітіння води впливає два фактори

Рівень солоності води. Забруднення.

Ба більше, днями Одеський лабораторний центр МОЗ оприлюднив результати дослідження морської води біля узбережжя Одеси та Затоки. Згідно з результатами експертизи, вода не відповідає за санітарно-мікробіологічним вимогам. Попри це, одеські пляжі та клуби переповнені людьми.

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Чи безпечно купатися під час пандемії

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко зауважив, що дослідження показали нищівний вплив морської солі й ультрафіолету на COVID-19.

У прісній воді збудник має можливість виживати, але у річках з проточною водою інфікуватись досить складно.



Правила перебування на пляжі під час пандемії / Фото Центру громадського здоров'я