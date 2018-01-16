Брутальна ДТП у Харкові: водій вбив пішохода, оголосили план "Перехоплення"
22:32, 16 січня 1251 Читать новость на русском
Ще одна смертельна аварія трапилась у Харкові. Водій за кермом Toyota збив 17-річного хлопця та втік з місця аварії. За даними медиків, хлопець загинув на місці.
Про це повідомили у прес-службі Нацполіції Харківщини.
Для пошуку зловмисника на території Харкова поліція ввела в дію план "Перехоплення".
Завдяки цьому правоохоронці оперативно знайшли розшукуваний автомобіль, водія також затримали. Ним виявився 18-річний харків’янин.
Про аварію написав і член колегії МВС Антон Геращенко.
"Якийсь негідник, грубо порушуючи правила дорожнього руху, виїхавши на зустрічну, на смерть збив пішохода на пішохідному перехресті", – емоційно прокоментував аварію чиновник.
Джерело: 24 Канал
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