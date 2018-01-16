Брутальна ДТП у Харкові: водій вбив пішохода, оголосили план "Перехоплення"

Ще одна смертельна аварія трапилась у Харкові. Водій за кермом Toyota збив 17-річного хлопця та втік з місця аварії. За даними медиків, хлопець загинув на місці.

Про це повідомили у прес-службі Нацполіції Харківщини. Для пошуку зловмисника на території Харкова поліція ввела в дію план "Перехоплення". Завдяки цьому правоохоронці оперативно знайшли розшукуваний автомобіль, водія також затримали. Ним виявився 18-річний харків’янин. Про аварію написав і член колегії МВС Антон Геращенко. "Якийсь негідник, грубо порушуючи правила дорожнього руху, виїхавши на зустрічну, на смерть збив пішохода на пішохідному перехресті", – емоційно прокоментував аварію чиновник.