Як поранений хлопчик Федя дівчаток рятував: епічна вигадка росіян про події на Брянщині

Напередодні у Брянській області стався інцидент, у якому Росія намагалася звинуватити Україну. Згодом стало відомо про діяльність руху опору, але це не завадило множити фантастичні історії.

У Росії обожнюють робити героями всіх, кого лише можна. Так, справжнім захисником виявився хлопчик Федір з Брянської області. Його історія, якщо вірити російській пропаганді, а їй вірити не можна, просто вражає, передає 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Байка про Федора-рятувальника

Рекомендуємо запастися попкорном, адже ця розповідь – той іще бойовик. Поб'ємося об заклад, росіяни ще й фільм про Федора знімуть. А все тому, що він буцімто врятував двох школярок від вірної смерті.

Отже, 10-річний Федір постраждав під час атаки буцімто "української ДРГ". Як намагаються переконати пропагандисти, він їхав з іншими дівчатками до школи. Й у цей момент по транспортному засобу відкрили вогонь.

А тепер увага: хлоп'я не розгубилося. Як пишуть ЗМІ, він побачив, що водій дядько Леонід уже мертвий, тож вирішив "мужньо взяти все у свої руки". Школяр вивів з автівки двох наляканих школярок і закликав їх втікати.

Легенда розсипається

Нагадуємо, що у Росії спростували інформацію про обстріляний автобус. Адже у Брянській області у той день було дистанційне навчання.

Але це не завадило пропагандистам розповісти, що школярі буцімто зупинили дорогою якийсь легковик. Чоловік довіз дітей до якоїсь знайомої Федора. Власне, вона навіть встигла дати коментар.

До нас прийшли Федір, цей хлопчик, і дві дівчинки. Хлопчик цей поранений. Я їх забрала в будинок. Я кажу: що сталося, чому ви це?... Федір каже: "Нас обстріляли",

– розповіла вона.

Жінка спитала малого героя, чи влучили в нього, на що він ствердно відповів "Так" і зняв светр, показавши рану.

Ясна річ, що в Росії Федора встигли блискавично швидко ледь не канонізувати. Уже розвішують листівки з ним. Щоб усі бачили, що живуть серед росіян справжні герої. Але традиційно легенда притягнута за вуха настільки, що заледве тримається купи.



Федір став місцевим героєм / Фото з соцмереж

Наприклад, та ж знайома Федора чомусь підкреслює, що він – "цей хлопчик". Якось не дуже схоже на те, щоб вони були близько або бодай якось знайомі. Та й напередодні пропагандисти дуже швидко змінювали покази. Спочатку говорили, що поранена дівчинка. Потім, що вона померла у лікарні. Ще пізніше, що ледь не воскресла. А вже згодом з'явився якийсь хлопчик. Де він був тоді, коли "помирала" дівчинка – незрозуміло.

Хай там як, а на Федора очікує нагорода "За відвагу". На неї хлопчика планує подати губернатор Брянської області Богомаз.

На цю байку іронічно відреагував представник ГУР МО Андрій Юсов. Він підкреслив, що правда в тому, що Путін як завше бреше.

Усе інше – це така ж правда, як мій дід казав, як воша кашляє. Ніхто не знає (як вона кашляє – 24 Канал). Люди розповідають про бойових комарів, розіп'ятих хлопчиків і багато інших нісенітниць. І сьогодні не змогли зібратися докупи, тому розповідали з самого ранку (2 березня – 24 Канал) хто що,

– наголосив Юсов.

Він, власне, пригадав байки і про розстріляні автівки, і про заручників, і хлопчиків, і дівчат. Юсов зауважив, що "добре, що бойових качок не було".