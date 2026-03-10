Брянськ ловить ракети: під ударом міг бути завод "Кремній"

Брянськ 10 березня зазнав ракетної атаки. Під ударом міг опинитися завод "Кремній".

Як пишуть російські ЗМІ, по місту нібито прилетіли ракети "Нептун".

Що відомо про атаку на Брянськ?

Місцеві телеграм-канали зазначають, що летіли десятки ракет. Деякі із них ще були в небі над містом.

На місці атаки лунали – могла початися детонація боєприпасів. Під'їзди до атакованого підприємства перекрили.

Уражений завод "Кремній" виробляє мікроелектроніку для ракетних комплексів, для ЗРК "Панцир", ракет "Іскандер", а також для РЛС і РЕБ та російських БПЛА.

