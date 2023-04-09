Зеленський розповів, скільки БТР Rosomak отримає Україна від Польщі

Україна отримає від Польщі більше БТР Rosomak, ніж планувалося раніше. Але всі ці машини надійдуть не відразу, а кількома партіями.

Про збільшення кількості Rosomak, які надійдуть до України, розповів Володимир Зеленський під час свого звернення. Глава держави зауважив, що це не єдина техніка, яку ми отримаємо від Польщі, передає 24 Канал.

Читайте також Нова потужна допомога від Польщі, США та Німеччини: Зеленський підбив підсумки тижня

Україна отримає Rosomak кількома партіями

За словами глави держави, Польща передасть Україні 200 бронетранспортерів Rosomak. Спочатку мовилося про 100 таких машин, а після цього – про 150.

Щодо бронетранспортерів Rosomak, 200 машин, зараз 100 і 100 згодом. Також самохідні міномети, додаткові ракети, МіГ,

– зауважив Зеленський.

На балансі Польщі близько 650 БТР Rosomak у різних версіях. Тож нам готові передати ледь не третину з усіх наявних машин.

Також, за словами президента України, Польща виконала свої зобов'язання щодо передачі танків, зокрема, німецьких Leopard. Але це ще не все. Стало відомо про нові домовленості, які передбачають БМП. Наша держава отримає понад 100 таких машин. У Defense Express припустили, що мовиться про БМП-1. Їхню передачу ще наприкінці січня анонсував польський міністр оборони Маріуш Блащак. Тоді ж мовилося і про 40 танків Т-72.

Співпраця з Польщею триває

Напередодні стало відомо, що у Польщі відкрили центр, який займається капітальним ремонтом танків Т-64 для України. Їхнім відновленням займається бронетанковий завод Bumar-Łabędy. А стало це можливим завдяки угоді між польським збройовим концерном Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) та Укроборонпромом.

Надалі планують розширити співпрацю, щоб займатися обслуговуванням танків Т-72 та PT-91, які нам раніше передала Польща. Але це ще не все. Також розглядають можливість спільно обслуговувати танки Leopard 2, які наша держава отримала завдяки "танковій коаліції".

До слова, Україна та Польща підписали меморандум, який передбачає відновлення нашої держави. А ще, згідно з документом, країни спільно займуться виготовлення 125-міліметрових боєприпасів до танків.