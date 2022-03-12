Станом на 14:20 з Бучі до Білогородки прибули 20 автобусів, які евакуювали людей. Місцевим надають допомогу та годують їх.

Нагадаємо, що гуманітарний коридор сьогодні на Київщині мав пролягати з Гостомеля до Києва. Їхати планували через Бучу, Михайлівку, Рубежівку, Шпитьки, Петрушки, Білогородку.

Важливо Перших евакуйованих з Маріуполя чекаємо вже сьогодні, – ОП

Фото з Білогородки оприлюднив заступник глави ОП Кирило Тимошенко. До слова, більшість евакуйованих – старші люди.



З Бучі до Білогородки прибули 20 автобусів / Фото Кирила Тимошенка

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