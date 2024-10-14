У Бучі чоловік напав на дружину загиблого захисника і її сина через мову, – адвокатка потерпілої
Джерело:Катерина Українцева
У місті Буча Київської області сусід напав на сім'ю загиблого захисника. Адже дружина Героя закликала сусіда говорити українською мовою.
Адвокатка постраждалої жінки Катерина Українцева розповіла, що Валентина втратила чоловіка в АТО у 2016 році. Між нею та сусідом був конфлікт, який вони вирішили.
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Що відомо про інцидент в Бучі
Постраждала Валентина Буяло розповіла, що сусід у серпні підрізав її на дорозі. Потім ввечері вони поспілкувались та вирішили конфлікт й чоловік навіть перепросив. Щоправда, Валентина сказала йому, що треба переходити на українську мову.
Після цього сусіди бачились у дворі, вітались, інколи спілкувались, їздили разом ліфтом і питання мови не виникало.
10 жовтня 2024 року близько 20:00 до нас у квартиру постукав сусід… Ніякого страху не було і ми йому відкрили двері. Зробили крок в коридор. Цей Андрій без жодного діалогу відразу почав завдавати ударів по голові зі словами: "Тєбє нєнравіцца как я разгаваріваю? На каком хачу язикє на том і гаварю!"
– розповіла постраждала Валентина Буяло.
Вона також зазначила, що у сусіда в руках був дерев'яний брус. За жінку заступився син, тож він теж зазнав травм.
У Бучі сусід побив дружину загиблого захисника за мову / фото Валентини Буяло
Валентина Буяло розповіла, що у неї внаслідок побиття виявили черепно-мозкову травму, струс мозку, а також непідтверджений інсульт. Жінка у лікарні.
Валентина та її адвокатка Катерина Українцева зазначили, що поліція внесла відомості про побиття до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Адвокатка розповіла, що:
- триває досудове розслідування,
- провели вже декілька важливих слідчих дій,
- встановили основні обставини.
Видання hromadske заявило, що у поліції Київщини їм підтвердили, що відкрили кримінальне провадження та триває досудове розслідування. Проте деталей не розповіли.