У Бучі – обстріли від ранку: снаряд влучив у дитмайданчик

Російські окупанти продовжують обстрілювати Київщину. Один з ворожих снарядів у Бучі влучив у дитячий майданчик.

За попередньою інформацією, у той момент там, на щастя, нікого не було. Про це повідомляє 24 канал.

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Атака окупанта у Бучі

Ворожі обстріли знову почалися у Бучі зранку 27 лютого. Російські окупанти потрапили снарядом у дитячий майданчик. Ворог гатить "Градами".

Російський снаряд у Бучі влучив у дитмайданчик: дивіться відео

Крім цього, російські загарбники влучили й у житловий будинок. Рятувальники наразі не можуть прибути на місце, поки у Бучі тривають обстріли.



Снаряд влучив у будинок / Фото 24 каналу

Раніше обстріляли будинок дитини у Ворзелі

Після вторгення Росії в Україну десятки дітей постраждали від обстрілів окупантів. Внаслідок атаки важкою бронетехнікою будинку дитини у Ворзелі, що на Київщині – під загрозою життя і здоров'я 51 дитини, з яких 3 мають важкі вади здоров'я. Серед них – 15 немовлят.

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