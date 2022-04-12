У Бучі російські окупанти на очах у чоловіка з БМП розстріляли його дружину та 2 синів

В Київській області, у Бучі під час спроби евакуації росіяни розстріляли з БМП на очах у чоловіка дружину та двох маленьких синів.

Відео опублікували у телеграм каналі, який фіксує злочини Росії у війні проти України.

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Сім'я намагалась виїхати з міста 6 березня на власному авто. Моторошні події того дня розповів чоловік, він теж отримав поранення, але вижив, наразі перебуває в лікарні.

Окупанти бачили, що в машині родина

Чоловік не може стримати сліз, коли згадує про синів. Старшому було 10 років, молодшому – 5 років.

Ми зібралися з друзями і з братом їхати з Бучі. Ми виїхали з дому, навпроти нас зупинилося БМП. Я зупинив автомобіль, сусіди зупинилися. І одразу почався обстріл. Діти та дружина загинули одразу. Старшому 10, молодшому 5. Загорівся автомобіль, я отримав поранення. Переповз з автомобіля на стежку. Сховався за дерево. Два автомобілі військових між собою порівнялися, переговорили та роз'їхалися,

– розповів Олександр.

Чоловік з розпачем зауважив, що очевидних причин для розстрілу росіяни не мали, адже машина навіть була не затонована. Бачили, що їде родина.

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