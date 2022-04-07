У Бучі спіймали двох мародерів, які співпрацювали з росіянами під час окупації

У Бучі затримали двох мародерів, які влаштували "полювання" на майно мешканців після звільнення території від окупантів. Мародери співпрацювали з російськими військовими.

Мародери крали все, що знаходили, і давали ворогам "наводку" на заможні оселі

Мародерами виявилися двоє місцевих мешканців, які грабували будинки після того, як російські окупанти покинули Київщину.

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Правоохоронцям вдалося визначити місце, де зловмисники ховали викрадені речі та затримати їх.

Двоє чоловіків крали речі із залишених чи пошкоджених квартир і будинків чи домоволодінь жителів Бучі. Мародери крали все, що знаходили – від цінностей до засобів гігієни.



Речі, які вкрали мародери / Фото Нацполіції

Виявилося, що двоє мародерів активно співпрацювали з ворожими військами. Вони надавали окупантам різну інформацію.

Зокрема, зловмисники розповідали російським військовим про розташування заможних квартир та будинків. Також вони особисто брали участь у розкраданні цих осель.



Речі, які вкрали мародери / Фото Нацполіції

На мародерів з Бучі чекає кримінальна відповідальність.



Речі, які вкрали мародери / Фото Нацполіції

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