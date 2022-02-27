У Бучі тривають обстріли: снаряд потрапив у житловий будинок

У Бучі, що на Київщині, окупант продовжує гатити "Градами". Ворожий снаряд влучив у житловий будинок.

Це сталося зранку 27 лютого. За попередньою інформацією, через обстріли команда ДСНС поки що не може прибути на місце.

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Попередні дані – постраждалих немає

На фото видно наслідки атаки російських загарбників. Над будівлею – сірий дим. Згодом у ДСНС уточнили, що снаряд влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок на вулиці Вокзальній. Пожежу вдалося локалізовати. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. Підрозділи рятувальників залишили місце події в зв'язку з обстрілами.



Снаряд влучив у житловий будинок / Фото джерел 24 каналу



Окупанти обстріляли Бучу / Фото "Дом"

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