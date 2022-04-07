У Бучі на вулицях знайшли 28 тіл загиблих

На вулицях Бучі, що на Київщині, після звільнення від російських окупантів знайшли 28 тіл загиблих. Ще п'ятьох закатованих людей виявили у дитячому таборі.

Про це під час брифінгу розповів радник глави МВС Антон Геращенко, повідомляє 24 канал. Тільки на вулицях Бучі виявили тіла 28 загиблих людей.

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На вулицях Бучі після звільнення було знайдено 28 тіл загиблих,

– сказав Геращенко.

У чотирьох людей були сковані руки

Орім того, Геращенко розповів, що в Бучі у дитячому таборі "Пролісок" було знайдено 5 тіл загиблих українців.

Як розповів радник міністра внутрішніх справ, спецпризначенці одного з російських військових підрозділів катували людей у підвалі.

У чотирьох із них були сковані руки за спиною. Вони були зв'язані. Їх піддавали катуванням. В одного з них була розбита голова ударом прикладу. Інших застрелили,

– заявив Геращенко.

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