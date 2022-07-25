У Бучі зносять новобудови, які сильно постраждали від обстрілів: сумні відео

У Бучі зносять багатоквартирні будинки, які постраждали від російських обстрілів. Адже жити у цих будівлях вже не можна.

Обстріляні будинки у Бучі демонтують

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба опублікував відео та фото знесення будинку житлового комплексу "Нова Буча". До приходу російської армії це була новобудова, у яку лише недавно заселилися мешканці.

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Українці відкладали гроші на нове житло, робили ремонт та хотіли просто щасливо жити у своїх квартирах. Однак армія російських вбивць вирішила позбавити їх цього. росіяни знищили те, до чого так наполегливо йшли українці. Тепер мешканці будинку змушені спостерігати, як їхнє домівки демонтують будівельні крани.

Експертна комісія визнала будівлю непридатною для експлуатації. Тому тут вже демонтували дві секції. Триває прибирання територій від будівельного сміття,

– розповів Кулеба.

Він зазначив, що мешканцям запропонували нове житло, а в майбутньому вони зможуть переселитися у нові квартири.

Дивіться відео знесення новобудови, яку знищили росіяни:

У Бучі зносять зруйновані будинки: відео

Люди спостерігають за знесенням зруйнованого будинку: відео

Нагадаємо, Збройні Сили України звільнили Бучу з-під російської окупації 31 березня. Те, що творилося у захопленому місті, вразило весь світ. Фотографії вбитих та закатованих місцевих мешканців облетіли перші шпальти всіх світових ЗМІ. Після того світ зрозумів справжню сутність російської армії – вбивць та ґвалтівників.

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