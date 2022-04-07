У Бучі зруйновані 18 багатоповерхівок, 112 приватних будинків взагалі неможливо відновити, – МВС

Внаслідок ворожих дій у місті Буча поруйновані 18 багатоповерхівок. Також відомо про те, що 112 приватних будинків узагалі не підлягають відновленню.

Про це радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко розповів в ефірі телеканалу "Рада". Він також попросив охочих долучитися до розбору завалів.

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На Київщині не вистачає рук, щоб розбирати завали

Тільки в Бучі 18 багатоквартирних будинків зазнали дуже серйозних пошкоджень, 112 приватних будинків узагалі не підлягають відновленню. По суті, це зруйновані абсолютно будинки. Масштаби руйнувань справді величезні,

– наголосив він.

Тож Вадим Денисенко закликав, якщо є можливість, ставати добровольцями. На сайті ДСНС є анкета, її необхідно заповнити. Після цього охочих запрошуватимуть допомагати розбирати завали.

Радник міністра додав, що вже записалися понад 1000 охочих. Але цієї кількості недостатньо, адже окупанти місцями залишили по собі лише руїни та згарища.

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