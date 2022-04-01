Будь-які ініціативи щодо миру в Україні не повинні заморожувати конфлікт, – Кулеба

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що жодні ініціативи щодо досягнення миру не повинні перетворювати війну в заморожений конфлікт. Дипломат наголосив, що Росія повинна повернутися на позиції 23 лютого.

Дмитро Кулеба наголосив, що це – єдине застереження щодо миротворчих ініціатив. Також глава МЗС відзначив, що необхідно мати різні рішення відповідно до усіх можливих сценаріїв розвитку подій. Про це міністр заявив під час брифінгу у Варшаві.

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Польща може просувати свої ідеї в НАТО

Кулеба відзначив важливість пропозицій щодо мирного врегулювання, які висуває Польща, адже вона є членом НАТО. Тобто вона може просувати ці ідеї в Альянсі.

Ми повинні мати різні рішення на столі для будь-якого сценарію розвитку подій, тому ініціативи, які звучать від польського уряду, корисні, бо Польща є членом НАТО і має можливості просувати певні ініціативи всередині Альянсу. Але у нас є лише одне застереження до будь-якої ініціативи, яка зараз озвучується тією чи іншою країною: ці ініціативи не повинні заморожувати конфлікт,

– заявив Дмитро Кулеба.

Крім того, глава МЗС наголосив, що Росія повинна вийти з тимчасово окупованих населених пунктів, у які її війська зайшли після 24 лютого та повернутися на позиції 23 лютого.

Також Кулеба відзначив, що у нього в Варшаві була предметна розмова з віцепрем'єром Польщі Ярославом Качинським. Глава МЗС наголосив, що між сторонами є повне розуміння ситуації і розбіжностей немає.

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