Будь-який Мінськ-2 – це відкладена війна, Зеленський на це не піде, – Подоляк

Україна не поступиться своїми територіями і не буде слухати закликів політиків про збереження обличчя Путіна.

Збереження обличчя Путіна – не українська проблема

Про це в ефірі спільного мовлення розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі спільного мовлення. За його словами, зараз відбувається повноцінна, великомасштабна, європейська війна. І якщо хтось ще цього у світі не розуміє, то це не проблема України. І російська федерація не зможе зупинити війну в такому вигляді, як їй би хотілось.

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Що стосується віддати щось для того, щоб пан Путін, чи будь-хто інший політик в російському керівництві, зберіг лице, – це неможливо, це не предмет торгу. Війна не закінчиться, якщо ми щось там віддамо. Це не прийнятно для України. І Президент Україні Володимири Зеленський про це неодноразово казав. І це не сприйме українське суспільство,

– наголосив радник.

Мінську-2 не буде

Він наголосив, що українці заплатили величезну ціну не для того щось віддати. А Мінськ-2 – це відкладена війна, ще більш руйнівна, наприклад, через рік чи через два.

"Будь-який Мінськ-2 міг би підписати інший президент. Та цей президент таке не підпише, Це нам не потрібно і це мають зрозуміти в Європі, такі позиції для нас неприйнятні", – наголосив Подоляк.

Ніхто не поступиться українськими територіями

Також, за його словами, є неприйнятні пропозиції припинення вогню без відведення російських військ. Росіяни тільки цього і хочуть, тому це не можна сприймати як частину переговорного процесу, бо Україні таке перемир'я не потрібне.

"Рускій мір взагалі не сприймається в Україні, це не 2014 рік, наші люди не можуть терпіти росіян, особливо на Сході і Півдні. Подивіться, що відбувається в Херсоні, Геніївську, це тільки російська пропаганда створює картинку, коли привозять автобусами людей з Криму, щоб вони показали, як тут всі підтримують канібальську філософію Росії" – пояснив радник.

Тому він додає, що українська влада не буде віддавати свої території, де живуть патріоти України і обов'язково звільнить їх.

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