Був на своєму місці, – політолог про ймовірне призначення Буданова на посаду керівника ОП
- Володимир Зеленський запропонував Кирилу Буданову очолити Офіс Президента України, наголошуючи на його досвіді у розвитку Сил оборони та перемовинах.
- Посада голови ОПУ стала вакантною після звільнення Андрія Єрмака у листопаді 2025 року через обшуки, пов'язані з розслідуванням корупції в сфері енергетики.
Володимир Зеленський запропонував Кирилу Буданову очолити Офіс Президента України. Також він попросив його підготувати стратегічні основи оборони та розвитку нашої держави й подальші кроки.
Політолог і експерт-міжнародник Максим Несвітайлов розповів 24 Каналу своє ставлення до такого призначення. За його словами, Кирило Буданов добре працював саме в ГУР.
Дивіться також У наше життя повернуться "політика", вибори і чвари: яким 2026 може стати для України – прогноз 24 Каналу
Про нове призначення Буданова
На думку політолога, очільник ОПУ – це не та посада на яку варто призначати дуже помітну політичну фігуру. Українці хотіли побачити рух до трансформації політичної системи.
Хто то я такий, щоб комусь давати пораду. Президент України відповідає за управлінські рішення, але, мені здається, що Кирило Буданов на посаді очільника ГУР був на своєму місці,
– наголосив Максим Несвітайлов.
До слова, на цій посаді Буданов відповідав за низку успішних операцій. Не так давно він побував на передових позиціях спецназівців у Запорізькій області. Перед тим відвідував Куп'янськ, де проходила операція України.
Що відомо про можливе призначення Буданова
Володимир Зеленський 2 січня опублікував спільне фото з Кирилом Будановим і повідомив, що запропонував його очолити ОПУ. Він наголосив, що Буданов має досвід у розвитку Сил оборони та в перемовинах.
До того ж Зеленський сказав, що новий керівник Офісу Президента має оновити разом з РНБО та іншими керівниками подальші кроки роботи та стратегічні основи оборони. Зараз тривають формальні процедури для його призначення.
Нагадаємо, посада голови ОПУ була вакантною після звільнення Андрія Єрмака у листопаді 2025 року. Це сталося після обшуків на його робочому місці, які пов'язані з розслідуванням корупції в сфері енергетики. Після цього Єрмак написав заяву про звільнення.