"Росія має зникнути як імперія": Буданов відповів, чи змінить щось падіння Путіна

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що наразі не варто очікувати внутрішніх змін у Росії. За його словами, необхідним є створення умов, за яких країна-агресор Росія перестане існувати у форматі імперії.

Про це глава Офісу президента сказав 26 лютого в інтерв'ю ліванському виданню Almodon.

Якою має бути стратегія щодо Росії?

Кирило Буданов заявив, що зміна режимів у Росії не вплинула на її сутність, і незалежно від нинішньої назви країни її базова ідеологія залишається незмінною.

За його словами, російська влада в різні історичні періоди – від царської доби до радянських часів і сучасного етапу олігархічного капіталізму – ніколи не ставила за мету покращення умов життя своїх громадян.

Керівник ОП також зазначив, що не варто розраховувати на те, що Росія зміниться під впливом внутрішніх чинників.

Натомість нам слід створити умови, за яких Росія зникне як імперія. На її території мають виникнути кілька регіональних національних держав, кожна з яких піклуватиметься про добробут свого народу,

– підкреслив він.

Як зазначив Буданов, лише за таких умов Україна, Європа та весь світ почуватимуться безпечніше.

Зеленський дотримується схожої думки