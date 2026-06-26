Не смертна кара: Буданов відповів, як зменшити корупцію в Україні

Боротьба з корупцією залишається одним із найгостріших викликів для будь-якого суспільства, зокрема й в Україні. Навіть найжорсткіше можливе покарання – смертна кара, яку практикують у Китаї – не дає результату.

Про це розповів керівник Офісу Президента України Кирило Буданов, передає 24 Канал. Він наголосив, що проблема полягає не в суворості кари, а у відсутності чітких правил.

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Що насправді знижує рівень корупції?

У Китаї офіційно корупція карається смертною карою. Причому там також практикують такий елемент впливу на суспільство, як публічна смертна кара. Інколи це навіть транслюють у прямому ефірі. Проте з року в рік кількість корупційних злочинів тільки росте.

"Тобто це не працює. Розумієте, проблема в інакшому. Корупція з'являється там, де нема чітких правил", – наголосив керівник ОП.

За словами Буданова, немає території на цій землі, де не існує корупції, просто десь вона мінімальна. І цей мінімальний рівень не дозволяє піднести цю проблему на таких територіях до більш-менш значних масштабів.

Тому все питання в правилах. Якщо правила чітко задані елітою. Вони опрацьовані, обговорені та більш-менш прописані. Це, на мій особистий погляд, дає великий поштовх для зниження рівня корупції. Якщо такого нема, кожен грає, як собі бачить цей світ", – підкреслив Буданов.

Нагадуємо, що Рада Європи розкритикувала оновлення Цивільного кодексу України через ризики для свободи слова та антикорупційного контролю. Експерти застерігають, що обмеження доступу до відкритих даних, розмите право на "забуття" на необґрунтоване право на приватність дозволять посадовцям приховувати статки.