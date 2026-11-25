Кирило Буданов 25 листопада назвав помилковим уявлення про те, що представники США розглядають переговори лише з позиції бізнесу. На його переконання, американські дипломати діють як геостратеги заради кінцевої мети.

Як передає "Новини.LIVE", відповідну оцінку Кирило Буданов озвучив під час виступу на публічному заході "Діалог заради єдності".

Що саме сказав очільник ОП?

Він акцентував на помітних зрушеннях у процесі переговорів завдяки зусиллям американських посадовців.

Коментуючи залученість представників Сполучених Штатів Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа, він закликав не спрощувати їхні мотиви до прагматичних фінансових інтересів.

Пан Кушнер і пан Віткофф, вони геостратеги. Це неправильна точка зору, що вони тільки з позицій бізнесу все це дивляться,

– наголосив Буданов.

Також він додав, що ефективність переговорних форматів вимірюється насамперед фінальним результатом.

На його думку, будь-які кроки для пришвидшення досягнення кінцевої мети є виправданими, якщо її вдасться досягти.

При цьому у медіа з'явилася інформація про те, що під час переговорів Володимир Путін запропонував Джареду Кушнеру низку бізнес-угод в обмін на послаблення санкцій США. Зокрема, йшлося про спільні нафтові проєкти на Сахаліні та постачання дизельного пального напередодні виборів.

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