Усіх на радіоактивний попіл, – у розвідці висміяли заяви Путіна про "ядерну тріаду" та "Сармат"

У Росії знову розкидаються заявами про вдосконалення "ядерної тріади" та розробку ракет "Сармат". Однак такі твердження лунають вже не перший рік.

Кожен рік росіяни завершують заявами, мовляв, "Сармат" вже майже готовий, проходить останні підготовки до постановки на бойове чергування. Це відзначив глава ГУР Міноборони Кирило Буданов.

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Він вже два роки це оголошує: "Сармат", всіх на радіоактивний попіл. Просто проаналізуйте останні два роки,

– зауважив Буданов.

Нагадаємо, наприкінці листопада повідомляли, що російська армія отримає "Сармати" до кінця року. Путін заявив, що перша ракета стане на бойове чергування до кінця 2022 року, хоча вона тільки у квітні пройшла перший пробний пуск.

Чому росіяни так бережуть "Кинджали"

Окупанти рідко використовують для атак "Кинджали". Глава ГУР пояснив, що на початок війни їх було 47 штук. Хоча за цей час вони змогли зробити декілька, але це несерйозно.

"Можна лякати світ тим, що в тебе є "Кинджал". Але коли починаєш їх реально використовувати – що далі? Можеш зробити 47 ударів. Для розуміння, "Іскандерів" використано понад 900. Що таке 47?" – додав Буданов.

Він зазначив, що ці ракети фактично нереально зараз виробляти в Росії. Окупанти не можуть дістати багато запчастин через санкції. Вони роблять паралельний імпорт, але це дуже ускладнює і збільшує термін доставлення цих частин.