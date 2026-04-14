Буданов відповів, чи не боїться суперечити Зеленському

Після того, як Кирила Буданова призначили главою Офісу президента, було чимало тлумачень такого рішення глави держави. За одними з неофіційних версій, Володимир Зеленський хотів у такий спосіб покращити імідж Офісу або просто прагнув тримати популярного генерала ближче до себе, зменшивши його самостійний вплив.

Сам Буданов відкидає такі припущення в інтерв'ю для Bloomberg. Він каже, що влади у нього менше не стало.

Чи не боїться Буданов суперечити Зеленському?

Генерал зауважив, що він більше не очолюює окрему службу, але тепер займається організацією роботи всіх.

То ви справді вважаєте, що я став слабшим?,

– сказав новий глава Офісу.

Буданов також заявив, що не боїться сперечатися із президентом, захищаючи свою точку зору. Видання зауважує, що така поведінка була нехарактерна для його попередника Андрія Єрмака.

Я генерал, Герой України. Якщо я в чомусь упевнений, то можу сперечатися з будь-ким,

– заявив військовий.

У владних колах вже обговорюють, як саме Буданов використає свої нові повноваження і чи може ця посада стати для нього стартом у політиці – аж до можливого балотування в президенти.

Сам Буданов каже, що про політичні амбіції думати зарано, адже "на кону – виживання держави". На пряме питання, чи буде він балотуватися у президенти, генерал відмовляється відповідати і коротко відрізає: "Наступне питання".

Підвищення Буданова має ще більше значення, адже збіглося зі зростанням суспільної довіри до нього. За даними нещодавнього опитування Ipsos, він посів третє місце серед найавторитетніших українців – після колишнього головнокомандувача ЗСУ, а нині посла у Великій Британії Валерія Залужного, та чемпіона з боксу Олександра Усика. Зеленський опинився на четвертому місці.

Сам Буданов каже, що майже не звертає уваги на такі рейтинги.

Залишається відкритим питання, чи зможе він витримати навантаження посади, яку традиційно вважають однією з найтоксичніших у політичній системі України.

Буданов погоджується з історично негативною репутацією цієї посади, але налаштований її змінити. "Не місце визначає людину – це людина формує місце", – каже він.

Що відомо про призначення Буданова главою Офісу?